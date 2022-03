Gosens: «Contento dell’esordio, al ritorno ce la giochiamo» (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le dichiarazioni dell’esterno di Inzaghi Queste le parole di Robin Gosens, oggi all’esordio in maglia nerazzurra, ai microfoni di InterTV dopo il Derby di Coppa Italia. SULL’ESORDIO – «Grande soddisfazione finalmente tornare in campo dopo 5 mesi. È stata una sfida abbastanza difficile ma c’è ancora il ritorno, ce la giocheremo». SULLE DIFFICOLTÀ DELLA GARA – «Abbiamo incontrato una squdra forte che fa una linea difensiva alta, forse avremmo dovuto sfruttare meglio gli spazi a disposizione, ma con loro non è facile perchè sono una grande squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le dichiarazioni dell’esterno di Inzaghi Queste le parole di Robin, oggi all’esordio in maglia nerazzurra, ai microfoni di InterTV dopo il Derby di Coppa Italia. SULL’ESORDIO – «Grande soddisfazione finalmente tornare in campo dopo 5 mesi. È stata una sfida abbastanza difficile ma c’è ancora il, ce la giocheremo». SULLE DIFFICOLTÀ DELLA GARA – «Abbiamo incontrato una squdra forte che fa una linea difensiva alta, forse avremmo dovuto sfruttare meglio gli spazi a disposizione, ma con loro non è facile perchè sono una grande squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

