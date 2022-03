Giudice Sportivo, stangata per Bonaventura: quante partite salterà (Di martedì 1 marzo 2022) La 27° giornata di Serie A si è conclusa nella giornata di ieri con il posticipo tra Atalanta e Sampdoria che ha visto i bergamaschi imporsi con il risultato di 4-0. È stata una giornata ricca di partite spettacolari e con risultati sbloccati nell’ultimo minuto. Una di queste è stata Sassuolo-Fiorentina, finita 2-1 per i padroni di casa grazie a una rete di Defrel al 94? minuto. Espulsione Bonaventura L’episodio chiave del match è arrivato intorno al minuto 80: Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, è stato ammonito per un fallo di mano ed ha protestato in maniera molto veemente con l’arbitro Prontera. A quel punto, il direttore di gara ha estratto il secondo giallo ed ha espulso l’ex Milan. Oggi, il Giudice Sportivo ha deciso la sanzione: due giornate di squalifica per lui. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) La 27° giornata di Serie A si è conclusa nella giornata di ieri con il posticipo tra Atalanta e Sampdoria che ha visto i bergamaschi imporsi con il risultato di 4-0. È stata una giornata ricca dispettacolari e con risultati sbloccati nell’ultimo minuto. Una di queste è stata Sassuolo-Fiorentina, finita 2-1 per i padroni di casa grazie a una rete di Defrel al 94? minuto. EspulsioneL’episodio chiave del match è arrivato intorno al minuto 80: Giacomo, centrocampista della Fiorentina, è stato ammonito per un fallo di mano ed ha protestato in maniera molto veemente con l’arbitro Prontera. A quel punto, il direttore di gara ha estratto il secondo giallo ed ha espulso l’ex Milan. Oggi, ilha deciso la sanzione: due giornate di squalifica per lui. ...

