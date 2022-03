Giudice sportivo: i provvedimenti della ventisettesima giornata (Di martedì 1 marzo 2022) . Due giornate a Bonaventura per aver rivolto «epiteti offensivi» all’arbitro Il Giudice sportivo ha emanato i provvedimenti relativi alla 27a giornata. Due giornate per Giacomo Bonaventura della Fiorentina, reo di aver rivolto «epiteti offensivi» all’arbitro. Una giornata per l’espulso Amian (Spezia) e per i diffidati Ismajli (Empoli), Kiwior (Spezia), Lopez (Sassuolo), Thorsby (Sampdoria), Toloi (Atalanta). Tre società sono state gravate di ammende: si tratta di Spezia (per 20.000 euro), Lazio (per 10.000 euro) e Venezia (per 2.000 euro). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) . Due giornate a Bonaventura per aver rivolto «epiteti offensivi» all’arbitro Ilha emanato irelativi alla 27a. Due giornate per Giacomo BonaventuraFiorentina, reo di aver rivolto «epiteti offensivi» all’arbitro. Unaper l’espulso Amian (Spezia) e per i diffidati Ismajli (Empoli), Kiwior (Spezia), Lopez (Sassuolo), Thorsby (Sampdoria), Toloi (Atalanta). Tre società sono state gravate di ammende: si tratta di Spezia (per 20.000 euro), Lazio (per 10.000 euro) e Venezia (per 2.000 euro). L'articolo proviene da Calcio News 24.

