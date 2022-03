Giorno del giudizio per il Movimento. Si decide sul rientro di Conte. Sul tavolo dei giudici di Napoli il ricorso M5S. Il presidente punta a riavere i poteri del nuovo statuto (Di martedì 1 marzo 2022) Non è certamente il primo pensiero dei pentastellati in questi giorni. Con una guerra in corso e il rischio che la questione energetica diventi una vera e propria emergenza nazionale, il destino del M5S occupa una posizione lontana dalle priorità di agenda. Chissà se fino a una settimana fa sarebbe stato così per Beppe Grillo, Luigi Di Maio e, soprattutto, per Giuseppe Conte. Come spesso accade, però, la vita deve andare avanti. E dev’essere condotta parallelamente ai grandi eventi della storia, com’è appunto la guerra in corso a Kiev. E così molto probabilmente se da una parte i pentastellati saranno sintonizzati su Kiev, sulle mediazioni che proseguono e sull’informativa di Mario Draghi alle Camere per comprendere posizione dell’Italia ed emergenze, dall’altra i pentastellati affronteranno una giornata per loro epocale. E dunque lo sguardo sarà rivolto al Tribunale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Non è certamente il primo pensiero dei pentastellati in questi giorni. Con una guerra in corso e il rischio che la questione energetica diventi una vera e propria emergenza nazionale, il destino del M5S occupa una posizione lontana dalle priorità di agenda. Chissà se fino a una settimana fa sarebbe stato così per Beppe Grillo, Luigi Di Maio e, soprattutto, per Giuseppe. Come spesso accade, però, la vita deve andare avanti. E dev’essere condotta parallelamente ai grandi eventi della storia, com’è appunto la guerra in corso a Kiev. E così molto probabilmente se da una parte i pentastellati saranno sintonizzati su Kiev, sulle mediazioni che proseguono e sull’informativa di Mario Draghi alle Camere per comprendere posizione dell’Italia ed emergenze, dall’altra i pentastellati affronteranno una giornata per loro epocale. E dunque lo sguardo sarà rivolto al Tribunale ...

Advertising

gparagone : Adoro quei campioni della democrazia, del “Noi siamo dalla parte giusta della Storia”, e che fino a qualche giorno… - AntoVitiello : #Leao a Dazan: 'Voglio fare la storia qui, vorrei che il mio nome un giorno possa stare al museo del #Milan' Leao,… - ilvolo : Ciao a tutti! Come anticipato qualche giorno fa, oggi partono le prevendite dei biglietti dedicati al fanclub per l… - FlippedCarmine : Nuovi picconi + nuovo orario del giorno - samontalbano49 : RT @FnpCisl: ??? Proseguono ancora oggi e domani i pagamenti delle #pensioni di #marzo presso #PosteItaliane. ?? Per coloro che possiedono l… -