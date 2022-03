Giornata dei Giusti dell’umanità, 6 marzo: il ministero invita le scuole a sensibilizzare i giovani. Nota (Di martedì 1 marzo 2022) Il Parlamento italiano con la Legge n. 212 del 20 dicembre 2017 ha istituito il 6 marzo come solennità civile, quale “Giornata dei Giusti dell’umanità” dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti hanno fatto del bene salvando vite, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi, alla violenza e alle discriminazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) Il Parlamento italiano con la Legge n. 212 del 20 dicembre 2017 ha istituito il 6come solennità civile, quale “dei” dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti hanno fatto del bene salvando vite, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi, alla violenza e alle discriminazioni. L'articolo .

