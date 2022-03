Giornalista ucraina scoppia in lacrime durante la domanda a Boris Johnson | Video (Di martedì 1 marzo 2022) Daria Kaleniukha ha esplicitamente chiesto al primo ministro inglese quali fossero le motivazioni per la mancata risposta militare da parte della NATO in difesa dell'ucraina e durante il suo intervento non è riuscita a trattenere le lacrime. ucraina, Abbattuti Due Elicotteri Russi Noneucraina, A Kherson Vengono Bombardate Le Palazzine Noneucraina, Feriti In Un Centro Di Comunicazione Radar Militare Nell'area Di Brovary NoneL'appello lanciato dalla reporter ucraina a Boris Johnson riguarda la richiesta di protezione dei cieli ucraini contro i bombardamenti russi. Leggi su panorama (Di martedì 1 marzo 2022) Daria Kaleniukha ha esplicitamente chiesto al primo ministro inglese quali fossero le motivazioni per la mancata risposta militare da parte della NATO in difesa dell'il suo intervento non è riuscita a trattenere le, Abbattuti Due Elicotteri Russi None, A Kherson Vengono Bombardate Le Palazzine None, Feriti In Un Centro Di Comunicazione Radar Militare Nell'area Di Brovary NoneL'appello lanciato dalla reporterriguarda la richiesta di protezione dei cieli ucraini contro i bombardamenti russi.

Advertising

fanpage : 'Lei è venuto in Polonia, non a Kiev, non al confine, perché ha paura' La reazione di Boris Johnson è diventata vi… - LaStampa : Boris Johnson rimane senza parole dopo l'attacco in lacrime della giornalista e attivista Daria Kaleniuk per l'immo… - Cosmopolitan_IT : Su Twitter, la giornalista @olgatokariuk ha condiviso alcuni messaggi dalla città sotto assedio che incitano a non… - Giuseppeiacobe3 : La giornalista Ucraina è solo fuori di testa! Si mostra forte in quanto gasata dal tifo sfrenato di questi giorni a… - ienablinski : RT @luca_cangemi: Il @pdnetwork insiste in commissione vigilanza #RAI per rimuovere il giornalista #MarcInnaro,colpevole di aver notato l'e… -