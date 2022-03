Gigi Buffon e Ilaria D’Amico verso la crisi? Impazza il gossip sulla coppia ma è una foto a svelare la verità (Di martedì 1 marzo 2022) Negli ultimi giorni si è spesso parlato di un’ipotetica crisi di coppia per Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico. Tra rumors e voci di corridoio che li volevano in procinto di lasciarsi, alla fine i diretti interessati non sono mai intervenuti sulla questione per smentire o confermare. Tuttavia la verità arriva direttamente da una foto, condivisa dal profilo Instagram del Parma, squadra di calcio di Serie B in cui milita il portiere. Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon: voci di crisi sulla coppia Nel mondo del gossip negli ultimi giorni si è vociferato di una presunta crisi per una delle coppie più chiacchierate della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) Negli ultimi giorni si è spesso parlato di un’ipoteticadiper Gianluigi. Tra rumors e voci di corridoio che li volevano in procinto di lasciarsi, alla fine i diretti interessati non sono mai intervenutiquestione per smentire o confermare. Tuttavia laarriva direttamente da una, condivisa dal profilo Instagram del Parma, squadra di calcio di Serie B in cui milita il portiere.e Gianluigi: voci diNel mondo delnegli ultimi giorni si è vociferato di una presuntaper una delle coppie più chiacchierate della ...

