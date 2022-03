Gianni Morandi non può dimenticarlo, il lutto mai superato: lo racconta così (Di martedì 1 marzo 2022) Gianni Morandi non potrà mai dimenticarlo, nonostante il passare del tempo il ricordo per lui resta indelebile cosi come il dolore della sua perdita: ecco le dolci parole social. Si tratta di un giorno davvero difficile per il cantante bolognese reduce dal successo di Sanremo 2022 che anche in questa occasione e nonostante il passare del tempo non ha potuto fare a meno di ricordare il suo grande amico scomparso proprio dieci anni fa, si tratta di una persona che non ha certo bisogno di presentazioni e che tutto il pubblico ha amato forse anche di più della sua stessa famiglia. AnsaSi tratta di un dolore ancora aperto arrivato come un fulmine a ciel sereno e forse per certi versi non ancora metabolizzato e non solo per lui ma anche per tutte le persone che lo hanno conosciuto e che hanno avuto la fortuna di ascoltare ... Leggi su chenews (Di martedì 1 marzo 2022)non potrà mai, nonostante il passare del tempo il ricordo per lui resta indelebile cosi come il dolore della sua perdita: ecco le dolci parole social. Si tratta di un giorno davvero difficile per il cantante bolognese reduce dal successo di Sanremo 2022 che anche in questa occasione e nonostante il passare del tempo non ha potuto fare a meno di ricordare il suo grande amico scomparso proprio dieci anni fa, si tratta di una persona che non ha certo bisogno di presentazioni e che tutto il pubblico ha amato forse anche di più della sua stessa famiglia. AnsaSi tratta di un dolore ancora aperto arrivato come un fulmine a ciel sereno e forse per certi versi non ancora metabolizzato e non solo per lui ma anche per tutte le persone che lo hanno conosciuto e che hanno avuto la fortuna di ascoltare ...

Advertising

LaStampa : Gianni Morandi canta il suo inno pacifista in piazza: 'C'era un ragazzo che come me' - chia_0801 : RT @9_teresa_9: Aria di dissing tra Gianni Morandi e Alex #Amici21 #Alex - luunagranger : RT @ilRosano: Gianni Morandi sul palco di Piazza Maggiore a #Bologna canta 'C'era un ragazzo' per la pace in Ucraina ???? #RussiaUkraineConf… - niccoloflocco : 10 anni fa moriva Lucio Dalla, un artista a tutto tondo, non un semplice cantautore. Voglio ricordarlo con questa f… - luunagranger : RT @httpbenzoash: ma che cuore Gianni Morandi che sta cantando in piazza a Bologna come omaggio per l’Ucraina.. -