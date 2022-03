Gf Vip | bufera social su Lulù dopo le parole su Jessica VIDEO | “Mi sono proprio stancata di questa persona” La reazione dei fan | “A volte le persone…”

(Di martedì 1 marzo 2022) Nella giornata odierna, nella casa del Gf Vip, c’è stato un episodio che non è passato inosservato ai fan del reality. In particolare,parlando con Miriana, si è sfogata parlando di sua sorellaaffermando: “Mistufata io di, mia madre sarà inca**ata nera“. Ecco ilcompleto dell’episodio: “MiL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Alessandro Basciano si avvicina a Soleil e Alex sbotta: “Sei un copia e in colla. Attenzione le carte copiative…” Alessandro sbotta con Soleil: “Se tu sei innamorata dinon ti baciavi con un altro” () Gf Vip, Soleil dichiarazione choc a ...

Advertising

PasqualeMarro : #ClarissaSelassie assente dallo studio del #GFvip . Bufera Social - redazionerumors : #GfVip, Nathaly Caldonazzo nella bufera per frasi razziste: ecco che cosa avrebbe detto #Nathaly - PasqualeMarro : #ClarissaSelassie nella bufera: fatta fuori dal serale del #GFvip - LIPPO1958 : #gfvip Più Donna: Bufera Gf Vip, Signorini ha esagerato, accordi extra gioco con alcuni vipponi. Gli autori del Gf… - ParliamoDiNews : “Ennesima schifezza”. Terremoto al GF Vip, bufera su Barù. Tutti contro di lui: “Stavolta nessun perdono” - Notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip bufera

Il Grande Fratello6 si avvicina ad ampie falcate verso la finale del 14 marzo. In vista del traguardo tutti più ...bene fare un rapido riassunto del perché la Caldonazzo si è ritrovata nellaIl suo messaggio ha scatenato unasui social e in tanti hanno trovato inappropriato il ...Sangiovanni nella bufera dopo le parole di ieri in merito alla guerra in Ucraina. Il cantante all’interno delle sue storie Instagram ha deciso di dire la sua in merito a tutto ciò che sta accadendo ...Secondo Marco Nerozzi, Alex Belli non sarebbe una buona influenza per Delia Duran Ad aumentare l’accanimento mediatico nei confronti di Alex è stata sicuramente la seconda entrata al Grande Fratello: ...