Gf Vip 6 | il Moige si scaglia contro i Vipponi | “P0rnografia dei sentimenti e adulti poco risolti”

(Di martedì 1 marzo 2022) Mancano poche settimane alla fine del Gf Vip 6 e a dire la sua sul reality di Alfonso Signorini e suiè stata la vicepresidente del– Movimento Italiano Genitori – Elisabetta Scala nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. In primis la Scala ha commentato l’ex gieffino Alex Belli che è stato protagonista di un triangolo amoroso insieme a Delia Duran e Soleil Sorge: Siamo di fronte a un narcisista manipolatore e si tratta di un uomo conteso da due donne e non il contrario. Poi la vicepresidente ha detto la sua anche sulla coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, e in particolare ha descritto quest’ultima come ‘vittima di una dinamica violenta’. Parole di poca stima anche per Miriana Trevisan, che attualmente è sentimentalmente impegnata con Biagio D’Anelli, dopo una breve conoscenza nella Casa con Nicola ...

Nel frattempo il reality show di casa Mediaset è stato affossato dala causa di alcune cose ritenute poco educative. GF, Come si vota? Passiamo adesso alle varie informazioni che potranno ...Dopo la crociata contro Lino Banfi e il suo 'Por*a Pu**ena', ilsi scaglia contro il Grande Fratello. Nella sesta edizione gli scandali non sono certo mancati. Ma dopo quasi sei mesi di reality show e a due settimane dalla finalissima, le polemiche non ...Mancano meno di due settimane per l’attesissima finale del Grande Fratello Vip 6, e gli animi si scaldano sempre di più. Soleil Sorge ha nominato Miriana, mentre Barù Antonio, così come Sophie Manila.GF Vip 6 nel mirino del Moige, associazione di promozione sociale impegnata in ambito sociale ed educativo per la protezione dei minori.