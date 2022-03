Gf Vip 6 | ecco gli ascolti della quarantacinquesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 1 marzo 2022) Mancano ormai poche puntate all’epilogosesta edizione del Gf Vip, e ancora una volta i dati di ascolto del programma condotto da Alfonso Signorini confermano il successo di questa edizione. Ladi ieri sera del reality, infatti, ha ottenuto 3.539.000 spettatori con uno share pari al 23%, mentre su Rai 1 l’esordiofiction Vostro onore, con Stefano Accorsi, ha totalizzato 4.170.000 spettatori pari al 18.9% di share (terminando oltre un’ora prima). Per il Gf Vip, quindi, si tratta del quarto dato più alto, in termini di spettatori, da settembre ad ora, e del terzo share più alto ottenuto dall’inizio dell’edizione. La conferma ulteriore di un pubblico di affezionati che non abbandona il reality di Canale 5 da ormai quarantacinque prime serate. L'articolo proviene da Isa e Chia.