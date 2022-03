Gazzetta: il Napoli ha scoperto che può vincere anche senza bellezza (Di martedì 1 marzo 2022) Del Napoli e della vittoria in casa della Lazio scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita: A Roma contro la Lazio il Napoli, specie nel primo tempo, è andato in difficoltà. Poi si è ripreso, ma senza mai specchiarsi nella sua bellezza di palleggio (…). Come se avesse scoperto che c’è una via diversa per la vittoria, che non per forza debba passare attraverso la bellezza e il dominio assoluto del gioco, ma che può saper fiutare il momento. A differenza di Sconcerti che invece ha scritto: Il Napoli è spesso bello da vedere, ma non ha una grande carica guerriera, ama giocare, lascia che sia la sua differenza tecnica ad aprire il solco. Nemmeno adesso che ogni partita è una finale trova davvero cattiveria. A Roma ha sofferto per un tempo la Lazio in modo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Dele della vittoria in casa della Lazio scrive lacon Maurizio Nicita: A Roma contro la Lazio il, specie nel primo tempo, è andato in difficoltà. Poi si è ripreso, mamai specchiarsi nella suadi palleggio (…). Come se avesseche c’è una via diversa per la vittoria, che non per forza debba passare attraverso lae il dominio assoluto del gioco, ma che può saper fiutare il momento. A differenza di Sconcerti che invece ha scritto: Ilè spesso bello da vedere, ma non ha una grande carica guerriera, ama giocare, lascia che sia la sua differenza tecnica ad aprire il solco. Nemmeno adesso che ogni partita è una finale trova davvero cattiveria. A Roma ha sofferto per un tempo la Lazio in modo ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - Gazzetta_it : Napoli in allarme per Osimhen, si teme un altro stop - VincenzoMaro : @Gazzetta_it strano???????....una ragione in più perché quest anno lo scudetto lo vinca il Napoli, sarebbe la vittoria… - napolista : Gazzetta: il Napoli ha scoperto che può vincere anche senza bellezza Come se avesse scoperto che c’è una via diver… - tuttonapoli : Gazzetta - Il Napoli ha fatto una scoperta nella sfida con la Lazio -