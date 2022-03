Furti in boutique di Roma, Firenze e Milano, presa banda (Di martedì 1 marzo 2022) Durante il periodo natalizio e dei saldi del 2019 hanno preso di mira le boutique di abbigliamento e accessori di lusso del centro di Roma, Milano e Firenze mettendo a segno Furti di merce che veniva ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Durante il periodo natalizio e dei saldi del 2019 hanno preso di mira ledi abbigliamento e accessori di lusso del centro dimettendo a segnodi merce che veniva ...

Advertising

AnsaLombardia : Furti in boutique di Roma, Firenze e Milano, presa banda. Undici misure, gruppo di romeni e italiani | #ANSA - CordelGiorno : Operazione coordinata dalla Procura di Roma: 22 indagati, 11 arrestati in flagranza di reato, 10 furto aggravato,… - AnsaRomaLazio : Furti in boutique di Roma, Firenze e Milano, presa banda. Undici misure, gruppo di romeni e italiani #ANSA - GiornaleLORA : Furti ai danni di boutique di lusso a Roma, Milano e Firenze. 22 indagati 11 misure cautelari Video - CasilinaNews : Furti ai danni di boutique di lusso a Roma, Milano e Firenze: 22 indagati. I taccheggiatori avevano sede nel quarti… -