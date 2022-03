Fulvio Baule, chiesta la perizia psichiatrica: ha massacrato il suocero e ferito gravemente moglie e suocera (Di martedì 1 marzo 2022) Chiederà la perizia psichiatrica per il suo assistito l'avvocato di Fulvio Baule, il 40enne di Ploaghe che sabato sera, a Porto Torres ha ucciso con un'accetta il suocero 75enne, Basilio Saladdino, e ferito gravemente la suocera... Leggi su europa.today (Di martedì 1 marzo 2022) Chiederà laper il suo assistito l'avvocato di, il 40enne di Ploaghe che sabato sera, a Porto Torres ha ucciso con un'accetta il75enne, Basilio Saladdino, ela...

Advertising

infoitinterno : Omicidio di Porto Torres, si attende l'udienza di convalida per Fulvio Baule - infoitinterno : Omicidio di Porto Torres, l'udienza di convalida per Fulvio Baule - infoitinterno : Massacra il suocero con l'accetta, moglie e suocera in fin di vita: Fulvio Baule ha confessato - telodogratis : Massacra il suocero con l’accetta, moglie e suocera in fin di vita: Fulvio Baule ha confessato - Today_it : Massacra il suocero con l'accetta, moglie e suocera in fin di vita: Fulvio Baule ha confessato… -