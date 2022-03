Fuga dal carcere come nei film: preso latitante albanese (Di martedì 1 marzo 2022) Il detenuto, un 27enne, era evaso dal carcere di Vercelli calandosi con le lenzuola dalla finestra. È stato catturato all'estero dopo due mesi di latitanza Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Il detenuto, un 27enne, era evaso daldi Vercelli calandosi con le lenzuola dalla finestra. È stato catturato all'estero dopo due mesi di latitanza

Advertising

matteosalvinimi : La priorità è unirsi per fermare la guerra, e mettere subito in salvo donne e bambini in fuga dall’Ucraina aggredit… - Avvenire_Nei : #Ucraina La grande fuga da #Kiev la città è deserta e prepara le barricate - SerafiniGiusep1 : RT @EdoardoFilca: Come BWI Global Youth Network diciamo NO alla Guerra in Ucraina! Siamo vicini ai nostri lavoratori e colleghi sindacalist… - MarchesanoPeppe : RT @EdoardoFilca: Come BWI Global Youth Network diciamo NO alla Guerra in Ucraina! Siamo vicini ai nostri lavoratori e colleghi sindacalist… - Natalino92 : RT @EdoardoFilca: Come BWI Global Youth Network diciamo NO alla Guerra in Ucraina! Siamo vicini ai nostri lavoratori e colleghi sindacalist… -