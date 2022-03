Foulon: “Era importante non perdere, a Cosenza per i tre punti” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Qualche errore di troppo in copertura stava rischiando di compromettere la sfida con la Cremonese, ma Daam Foulon può tirare un sospiro di sollievo: “Per fortuna alle mie spalle c’è sempre Paleari che è attento a sventare ogni pericolo”, dice ai microfoni di Ottochannel nell’analizzare il match. Le sue dichiarazioni: Pareggio – “Non è un cattivo risultato per noi, era importante non perdere anche se speravamo di portare a casa i tre punti. Ora dobbiamo subito concentrarci sulla gara di domenica per tornare a vincere”. Energie – “La stanchezza ha pesato per entrambe le squadre perché veniamo da tante partite in pochi giorni. Dalla prossima si torna alla normalità e bisognerà ritrovare il giusto ritmo”. Situazione – “Il campionato è molto difficile, la classifica vede molte squadre ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Qualche errore di troppo in copertura stava rischiando di compromettere la sfida con la Cremonese, ma Daampuò tirare un sospiro di sollievo: “Per fortuna alle mie spalle c’è sempre Paleari che è attento a sventare ogni pericolo”, dice ai microfoni di Ottochannel nell’analizzare il match. Le sue dichiarazioni: Pareggio – “Non è un cattivo risultato per noi, eranonanche se speravamo di portare a casa i tre. Ora dobbiamo subito concentrarci sulla gara di domenica per tornare a vincere”. Energie – “La stanchezza ha pesato per entrambe le squadre perché veniamo da tante partite in pochi giorni. Dalla prossima si torna alla normalità e bisognerà ritrovare il giusto ritmo”. Situazione – “Il campionato è molto difficile, la classifica vede molte squadre ...

