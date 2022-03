FOTO Biathlon, l’ucraino Dmytro Pidruchnyi impegnato sul campo per difendere la sua città natale Ternopil (Di mercoledì 2 marzo 2022) In pochi giorni la vita di Dmytro Pidruchnyi (oltre a quella di altre milioni di persone) è drammaticamente cambiata. Reduce dalla sua terza partecipazione olimpica a Pechino, in cui ha raccolto come miglior risultato un 13° posto nella sprint, il biathleta ucraino è stato infatti arruolato dall’esercito per difendere il proprio paese dall’invasione della Russia. Pidruchnyi, che avrebbe dovuto raggiungere la località finlandese di Kontiolahti in questi giorni per disputare la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022, è invece stato chiamato alle armi ed è impegnato adesso nel difendere la sua Ternopil. Il trentenne vanta nella sua carriera quattro podi in staffetta a livello di Coppa del Mondo e soprattutto un titolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) In pochi giorni la vita di(oltre a quella di altre milioni di persone) è drammaticamente cambiata. Reduce dalla sua terza partecipazione olimpica a Pechino, in cui ha raccolto come miglior risultato un 13° posto nella sprint, il biathleta ucraino è stato infatti arruolato dall’esercito peril proprio paese dall’invasione della Russia., che avrebbe dovuto raggiungere la località finlandese di Kontiolahti in questi giorni per disputare la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di2021-2022, è invece stato chiamato alle armi ed èadesso nella sua. Il trentenne vanta nella sua carriera quattro podi in staffetta a livello di Coppa del Mondo e soprattutto un titolo ...

