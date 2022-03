Forze armate di Kiev denunciano ingresso truppe bielorusse a Chernihiv (Di martedì 1 marzo 2022) Secondo quanto riporta il parlamento monocamerale dell’Ucraina, le truppe bielorusse sono entrate nella regione di Chernihiv. Il premier italiano Draghi ha esortato gli italiani ancora presenti a Kiev di lasciare la città e di aver stanziato per l’Ucraina 110 milioni. Mentre la città di Kherson è circondata dalle truppe russe, il presidente ucraino Zelensky è atteso in video collegamento alla plenaria del Parlamento europeo. La Bce ha dichiarato la filiale austriaca della maggiore banca russa Sberbank in probabile fallimento. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 1 marzo 2022) Secondo quanto riporta il parlamento monocamerale dell’Ucraina, lesono entrate nella regione di. Il premier italiano Draghi ha esortato gli italiani ancora presenti adi lasciare la città e di aver stanziato per l’Ucraina 110 milioni. Mentre la città di Kherson è circondata dallerusse, il presidente ucraino Zelensky è atteso in video collegamento alla plenaria del Parlamento europeo. La Bce ha dichiarato la filiale austriaca della maggiore banca russa Sberbank in probabile fallimento.

