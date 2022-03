Forse non tutti ricordano Stefano Accorsi nel video di una famosissima canzone degli 883: era il 1995 (Di martedì 1 marzo 2022) Stefano Accorsi ha recitato in tanti film, ma prima del grande successo è apparso nel video di una canzone molto famosa: ricordate quale? Lo stiamo vedendo proprio attualmente nella nuova serie di Rai1 Vostro Onore, la cui prima puntata è andata in onda ieri sera 28 febbraio 2022. Questo però è solo l’ultimo lavoro di L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022)ha recitato in tanti film, ma prima del grande successo è apparso neldi unamolto famosa: ricordate quale? Lo stiamo vedendo proprio attualmente nella nuova serie di Rai1 Vostro Onore, la cui prima puntata è andata in onda ieri sera 28 febbraio 2022. Questo però è solo l’ultimo lavoro di L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - gippu1 : Le poche immagini disponibili, la riservatezza dell'uomo e la patina del tempo fanno sì che, di 22 anni di carriera… - vaticannews_it : #28febbraio #LaDomanda Fermare le armi, subito, non è forse l’unica risposta coraggiosa per ricominciare a costruir… - meetmeintheblu : RT @hgiugs: Entro un’ora voglio l’hashtag in tendenza, forse non ci siamo capiti #WeLoveYouLouis - nanni_giuseppe : @carlorovelli Lei, come altri di cui si conoscono qualità professionali, ma non la persona (e tanti visti in pandem… -