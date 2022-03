Forniture di armi dall’Italia a Kiev, approvato il decreto per inviare missili e mitragliatrici (Di martedì 1 marzo 2022) Il carico di missili e mitragliatrici sarà consegnato direttamente alle autorità di Kiev, la Nato si occuperà della logistica: ponte aereo e poi trasferimento terrestre Leggi su corriere (Di martedì 1 marzo 2022) Il carico disarà consegnato direttamente alle autorità di, la Nato si occuperà della logistica: ponte aereo e poi trasferimento terrestre

Advertising

_Nico_Piro_ : Dopo la notizia dell'aumento delle spese militari tedesche e delle forniture belliche della UE a Kyev, il giubilo d… - rtl1025 : ?? #Governo, il Consiglio dei ministri approva all’unanimità le forniture di armi dall’#Italia a #Kiev ?? di… - RaiNews : Germania autorizza l'Olanda ed Estonia a inviare lanciarazzi e altre armi di autodifesa in Ucraina - brunoballardini : Anonymous lavora per la #NATO? L'Ungheria ha detto di no al transito sul proprio territorio di forniture di armi le… - benjamn_boliche : ?? Il ministro degli Esteri Kuleba ha concordato con il segretario di Stato americano Blinken di aumentare le fornit… -