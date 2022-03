Formazione | Fondirigenti | Automotive e moda guidano la ripartenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos/Labitalia) - I percorsi formativi scelti dalle imprese restituiscono un quadro nitido delle strategie aziendali messe in campo in epoca post-pandemica: in questo senso, i risultati del bando a sostegno del made in forniscono una rappresentazione quanto mai fedele dell'orientamento di quattro grandi settori chiave del panorama nazionale, duramente colpiti dalla crisi economica degli ultimi anni: legno e arredo,e accessori,e turismo. Sono 154 i piani formativi manageriali presentati, per un totale di finanziamenti richiesti di oltre 2,1 milioni di euro (a fronte di 1,5 milioni stanziati): oltre le aspettative, dunque, la risposta al bando pubblicato il 18 novembre scorso da, il più grande Fondo interprofessionale per ladei manager promosso da ...