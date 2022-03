Fondi, raccolta rifiuti ingombranti itinerante: dove e quando (Di martedì 1 marzo 2022) Fondi – Proseguono le giornate dedicate alla raccolta di rifiuti ingombranti. Il prossimo appuntamento con le isole ecologiche temporanee, allestite in collaborazione con la società De Vizia Transfer, è in programma il prossimo sabato 5 marzo in località San Raffaele. L’apposito container staziona nei pressi del Piazzale della Chiesa (Via San Vincenzo), dalle 8 alle 13. Sarà possibile conferire anche apparecchiature elettroniche, olio vegetale esausto, pile e toner. Nella stessa giornata si terrà anche un’azione di clean up promossa in collaborazione con l’Associazione “Amici di San Raffaele” presieduta da Davide Marsella. L’appuntamento è a partire dalle 9.00, nel piazzale della ex scuola della contrada, in via Cesulo. “L’abbandono di ingombranti di piccole e grandi dimensioni – commentano il sindaco ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022)– Proseguono le giornate dedicate alladi. Il prossimo appuntamento con le isole ecologiche temporanee, allestite in collaborazione con la società De Vizia Transfer, è in programma il prossimo sabato 5 marzo in località San Raffaele. L’apposito container staziona nei pressi del Piazzale della Chiesa (Via San Vincenzo), dalle 8 alle 13. Sarà possibile conferire anche apparecchiature elettroniche, olio vegetale esausto, pile e toner. Nella stessa giornata si terrà anche un’azione di clean up promossa in collaborazione con l’Associazione “Amici di San Raffaele” presieduta da Davide Marsella. L’appuntamento è a partire dalle 9.00, nel piazzale della ex scuola della contrada, in via Cesulo. “L’abbandono didi piccole e grandi dimensioni – commentano il sindaco ...

