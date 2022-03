Flavio Montrucchio patrimonio: quanto guadagna il conduttore? (Di martedì 1 marzo 2022) Flavio Montrucchio da tempo amato conduttore tv continua il suo grande successo su Real Time, scopriamo però a quanto ammontano i suoi guadagni: si tratta di cifre da capogiro? Si torna a parlare del conduttore italiano che ha ottenuto la grande popolarità molti anni fa con la sua vittoria al Grande Fratello che da quel momento gli ha aperto la strada al mondo dello spettacolo, eppure tra un successo e l’altro quello che tutti i suoi fan che lo seguono continuano a chiedersi, riguarda il suo guadagno: a quanto ammonta infatti il patrimonio che ha accumulato negli anni di carriera. AnsaStiamo sicuramente parlando di una cifra molto altra considerando che il giovane fa parte del mondo della televisione ormai da tempo e con successo continua a ... Leggi su chenews (Di martedì 1 marzo 2022)da tempo amatotv continua il suo grande successo su Real Time, scopriamo però aammontano i suoi guadagni: si tratta di cifre da capogiro? Si torna a parlare delitaliano che ha ottenuto la grande popolarità molti anni fa con la sua vittoria al Grande Fratello che da quel momento gli ha aperto la strada al mondo dello spettacolo, eppure tra un successo e l’altro quello che tutti i suoi fan che lo seguono continuano a chiedersi, riguarda il suo guadagno: aammonta infatti ilche ha accumulato negli anni di carriera. AnsaStiamo sicuramente parlando di una cifra molto altra considerando che il giovane fa parte del mondo della televisione ormai da tempo e con successo continua a ...

Advertising

dariosardone : RT @TvTalk_Rai: A pochi giorni da San Valentino torniamo a parlare di dating show, come #PrimoAppuntamento di Flavio Montrucchio. Hai una d… - dariosardone : RT @tvblogit: Confermato per una seconda edizione Primo Appuntamento Crociera con Flavio Montrucchio - Luca_zone : per la serie altre coppie vip longeve con famiglie bellissime: - Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, sposati dal… - AleStonata : RT @nicolasavoia: Le migliori digitaline: #Iris Terra di Confine 513.000 2,27% #RealTime con il buon risultato di Flavio Montrucchio con… - nicolasavoia : Le migliori digitaline: #Iris Terra di Confine 513.000 2,27% #RealTime con il buon risultato di Flavio Montrucchi… -