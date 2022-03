Fit for 55 - Salini: "La Commissione vede solo lelettrico, al lavoro per negoziare la neutralità tecnologica" (Di martedì 1 marzo 2022) La Germania ha appena annunciato la decisione di non voler bandire la vendita di auto con motori endotermici dal 2035, seguendo le sollecitazioni che sono arrivate da parte del mondo industriale per una maggiore ponderazione delle scelte tecnologiche in materia di mobilità. Indicazioni per una transizione ragionata e gestita, come per esempio quelle espresse dall'Anfia, l'associazione italiana della filiera industriale dell'automotive, non si sono fatte attendere nemmeno in Italia. Il tema è sempre quello della scelta tecnologica rispetto a un approccio centrato sull'ecosostenibilità a 360 gradi, che prenda in considerazione anche i processi che servono per produrre energia elettrica. Lo scenario globale e i venti di guerra, inoltre, impongono una visione più complessa sugli approvvigionamenti energetici. Abbiamo parlato con Massimiliano Salini, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 marzo 2022) La Germania ha appena annunciato la decisione di non voler bandire la vendita di auto con motori endotermici dal 2035, seguendo le sollecitazioni che sono arrivate da parte del mondo industriale per una maggiore ponderazione delle scelte tecnologiche in materia di mobilità. Indicazioni per una transizione ragionata e gestita, come per esempio quelle espresse dall'Anfia, l'associazione italiana della filiera industriale dell'automotive, non si sono fatte attendere nemmeno in Italia. Il tema è sempre quello della sceltarispetto a un approccio centrato sull'ecosostenibilità a 360 gradi, che prenda in considerazione anche i processi che servono per produrre energia elettrica. Lo scenario globale e i venti di guerra, inoltre, impongono una visione più complessa sugli approvvigionamenti energetici. Abbiamo parlato con Massimiliano, ...

Advertising

Gomblotto3 : @GavinoSanna1967 @argentofisico Economy and society fit for the future… ma chi si credono si essere ? - fit_moving_inno : RT @InnovazioneGov: ??Milano,Napoli e Roma città capofila nella sperimentazione di Mobility as a Service for Italy #MaaS, che permetterà ai… - CoolersOil : Fit For BMW E36 E46 Euro E82 E9X 135 Performance 19 Row 10AN Oil Cooler USA - FotovoltaicoNet : ?? Fit for investments? La Conferenza organizzata da @WEC_Italia ed @EdisonNews ha fatto il punto su investimenti e… - kristianfabbri : Il PNRR, il Fit for 55%, il Green Deal Europe e il New European Bauhaus per rendere l'Europa zero carbon entro il 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Fit for HONOR ANNOUNCES GLOBAL LAUNCH OF ALL - NEW HONOR MAGIC4 SERIES AT MWC 2022 Equipped with Cinematic 3D LUT (Look Up Table) capabilities, the HONOR Magic4 Series with its Magic - Log format helps users edit their videos in superior color hues fit for the movies, enabling ...

Crisi Ucraina, quanto ci costerà riabilitare carbone e petrolio se manca il gas russo ... Roberto Cingolani, che ieri ha partecipato al consiglio straordinario dei ministri dell'Energia dell'Unione europea, ha detto comunque che le ambizioni climatiche del pacchetto europeo Fit for 55 ...

Fit for investments? Rinnovabili Salini: "La Commissione vede solo l’elettrico, al lavoro per negoziare la neutralità tecnologica" L’europarlamentare, relatore sui temi della transizione, chiede a Bruxelles di "non distruggere le tasche dei cittadini e l’assetto industriale" del Vecchio continente. E critica il metodo tail-pipe d ...

L’area fitness vince il bilancio partecipativo di Taino Il progetto ideato dalla Pro loco ha raccolto 179 voti e sarà realizzato per un valore di 20.000 euro Con un totale di 179 voti, il progetto per la realizzazione di un’area fitness al Parco di Taino i ...

Equipped with Cinematic 3D LUT (Look Up Table) capabilities, the HONOR Magic4 Series with its Magic - Log format helps users edit their videos in superior color huesthe movies, enabling ...... Roberto Cingolani, che ieri ha partecipato al consiglio straordinario dei ministri dell'Energia dell'Unione europea, ha detto comunque che le ambizioni climatiche del pacchetto europeo55 ...L’europarlamentare, relatore sui temi della transizione, chiede a Bruxelles di "non distruggere le tasche dei cittadini e l’assetto industriale" del Vecchio continente. E critica il metodo tail-pipe d ...Il progetto ideato dalla Pro loco ha raccolto 179 voti e sarà realizzato per un valore di 20.000 euro Con un totale di 179 voti, il progetto per la realizzazione di un’area fitness al Parco di Taino i ...