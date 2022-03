Fit for 55 - Salini: "La Commissione vede solo lelettrico, al lavoro per negoziare la neutralità tecnologica" (Di martedì 1 marzo 2022) La Germania ha appena annunciato la decisione di non voler bandire la vendita di auto con motori endotermici dal 2035, seguendo le sollecitazioni che sono arrivate da parte del mondo industriale per una maggiore ponderazione delle scelte tecnologiche in materia di mobilità. Indicazioni per una transizione ragionata e gestita, come per esempio quelle espresse dall'Anfia, l'associazione italiana della filiera industriale dell'automotive, non si sono fatte attendere nemmeno in Italia. Il tema è sempre quello della scelta tecnologica rispetto a un approccio centrato sull'ecosostenibilità a 360 gradi, che prenda in considerazione anche i processi che servono per produrre energia elettrica. Lo scenario globale e i venti di guerra, inoltre, impongono una visione più complessa sugli approvvigionamenti energetici. Abbiamo parlato con Massimiliano Salini, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 marzo 2022) La Germania ha appena annunciato la decisione di non voler bandire la vendita di auto con motori endotermici dal 2035, seguendo le sollecitazioni che sono arrivate da parte del mondo industriale per una maggiore ponderazione delle scelte tecnologiche in materia di mobilità. Indicazioni per una transizione ragionata e gestita, come per esempio quelle espresse dall'Anfia, l'associazione italiana della filiera industriale dell'automotive, non si sono fatte attendere nemmeno in Italia. Il tema è sempre quello della sceltarispetto a un approccio centrato sull'ecosostenibilità a 360 gradi, che prenda in considerazione anche i processi che servono per produrre energia elettrica. Lo scenario globale e i venti di guerra, inoltre, impongono una visione più complessa sugli approvvigionamenti energetici. Abbiamo parlato con Massimiliano, ...

