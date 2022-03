Fiorentina | svelata l’accoglienza dei tifosi per il ritorno di Vlahovic!

(Di martedì 1 marzo 2022) Domani sarà un giorno da ricordare per Dusan Vlahovic, infatti l’attaccante serbo tornerà a Firenze dopo il chiacchieratissimo trasferimento a gennaio ai rivali della Juventus. Vlahovic JuventusMa idellanon si faranno trovare impreparati, anzi, stanno preparando un piano affinchè il temuto 7 bianconero possa distrarsi il più possibile. Come riporta La Nazione, la città sarà pronta ad accoglierlo con una pioggia di fischi, cori e striscioni contro di lui. L’obiettivo è quello di farlo deconcentrare, se da un lato Piatek sta facendo molto bene, da un lato sanno che l’attaccante juventino ha i colpi del campione e, ovviamente, lo temono. Il piano funzionerà? Ai posteri l’ardua sentenza. Edoardo Ciccarelli

