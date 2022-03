Fiorentina-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO) (Di martedì 1 marzo 2022) “Per lui sarà una partita particolare, deve rimanere sereno altrimenti non giocherebbe mai più contro la Fiorentina. Sono passaggi da fare per la maturazione del calciatore”. Lo dice Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, nel corso della conferenza stampa della vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Tante le domande su Vlahovic, grande ex di turno, la cui presenza dal 1? però non è certa, come ha sottolineato più volte il tecnico. Ecco i passaggi salienti della conferenza. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) “Per lui sarà una partita particolare, deve rimanere sereno altrimenti non giocherebbe mai più contro la. Sono passaggi da fare per la maturazione del calciatore”. Lo dice Massimiliano, tecnico della, nel corso delladella vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia contro la. Tante le domande su Vlahovic, grande ex di turno, la cui presenza dal 1? però non è certa, come ha sottolineato più volte il tecnico. Ecco i passaggi salienti dellaSportFace.

Advertising

acffiorentina : Non è una partita come le altre ?? Fiorentina-Juventus, Mercoledì 2 marzo 2022 ore 21.00 Acquista subito il tuo bigl… - GiovaAlbanese : ?? Infermeria: #Dybala ancora out con la Fiorentina, #Chiellini forse in panchina con lo Spezia. #Juventus - juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - DiMarzio : #CoppaItalia, @acffiorentina | Diramata la lista dei convocati per la sfida contro la @juventusfc - matteof111 : RT @juveobsessed: Fiorentina: “contro la Juve è come una finale di Champions League “ Juventus: -