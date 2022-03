Fiorentina-Juventus, Italiano: “Vlahovic? I tifosi pensino a noi. Percepiamo la grande rivalità” (Di martedì 1 marzo 2022) “Come il pubblico accoglierà Vlahovic? Questo problema non fa parte della preparazione alla partita. Le mie preoccupazioni sono il fatto che davanti sono forti con frecce che possono far male in ogni momento, che sono molto forti in difesa e vengono da 13 risultati utili in campionato. Mi auguro che lo stadio spinga noi per cercare di ottenere un risultato positivo. Ho bisogno del tifo per cercare di trascinarci: qui, quando il clima diventa caldo è bellissimo”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Juventus: “Domani avremo dalla nostra parte l’ambiente, il clima. Percepiamo la grande rivalità che c’è con la Juventus. Cercheremo di onorare al meglio queste due partite. Domani ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) “Come il pubblico accoglierà? Questo problema non fa parte della preparazione alla partita. Le mie preoccupazioni sono il fatto che davanti sono forti con frecce che possono far male in ogni momento, che sono molto forti in difesa e vengono da 13 risultati utili in campionato. Mi auguro che lo stadio spinga noi per cercare di ottenere un risultato positivo. Ho bisogno del tifo per cercare di trascinarci: qui, quando il clima diventa caldo è bellissimo”. Lo ha detto l’allenatore della, Vincenzo, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la: “Domani avremo dalla nostra parte l’ambiente, il clima.lache c’è con la. Cercheremo di onorare al meglio queste due partite. Domani ...

Advertising

acffiorentina : Non è una partita come le altre ?? Fiorentina-Juventus, Mercoledì 2 marzo 2022 ore 21.00 Acquista subito il tuo bigl… - GiovaAlbanese : ?? Infermeria: #Dybala ancora out con la Fiorentina, #Chiellini forse in panchina con lo Spezia. #Juventus - juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - ilbianconerocom : Non solo #Vlahovic, quanti giocatori sono passati dalla #Fiorentina alla #Juventus - Paoloo92 : RT @juventusfc: Termina qui la conferenza stampa di Mister Allegri. A breve su -