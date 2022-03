Fiorentina-Juventus, Allegri spiazza tutti: c’è l’annuncio su Vlahovic (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Come riportato da "Fantamaster", il giovane attaccante della Fiorentina, Nikola Vlahovic, non sarà in panchina nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. La decisione è maturata dopo che Vlahovic si è allenato poco con i compagni a causa di un problema fisico.? Fiorentina - Juventus, Vlahovic può riposare e partire dalla panchina. Si tratta di una possibile svolta tattica per Allegri alla luce della partita di domani sera con Frankie. Il tecnico bianconero può risparmiare il suo centravanti per la prossima partita di campionato e il suo ritorno tra 10 giorni. "Vlahovic, contro la Fiorentina, può riposare": questo l'annuncio di Allegri in conferenza stampa, che è la motivazione ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Come riportato da "Fantamaster", il giovane attaccante della, Nikola, non sarà in panchina nella semifinale di Coppa Italia contro la. La decisione è maturata dopo chesi è allenato poco con i compagni a causa di un problema fisico.?può riposare e partire dalla panchina. Si tratta di una possibile svolta tattica peralla luce della partita di domani sera con Frankie. Il tecnico bianconero può risparmiare il suo centravanti per la prossima partita di campionato e il suo ritorno tra 10 giorni. ", contro la, può riposare": questo l'annuncio diin conferenza stampa, che è la motivazione ...

