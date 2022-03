Fiorentina, i convocati per la Juve: ci sono Bonaventura e Cabral (Di martedì 1 marzo 2022) L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per l'andata della semifinale di domani di Coppa... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) L'allenatore dellaVincenzo Italiano ha diramato la lista deiper l'andata della semifinale di domani di Coppa...

Advertising

CalcioNews24 : I convocati della #Fiorentina per la semifinale di andata di #CoppaItalia contro la #Juve ?? - CalcioPillole : L'elenco dei convocati viola per la sfida tra #Fiorentina e #Juventus, semifinale d'andata di #CoppaItalia. Ritorno… - ilnapolionline : PRIMAVERA 1 - I convocati del Napoli. Domani recupero contro la Fiorentina - - sportli26181512 : Fiorentina, i convocati per la Juve: ci sono Bonaventura e Cabral: L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano… - gilnar76 : Convocati Fiorentina per la Juve: la lista di Italiano #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -