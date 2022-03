Finti incidenti stradali: sgominata banda di "spaccaossa" (Di martedì 1 marzo 2022) Provocavano fratture e multilazioni per truffare le compagnie assicurative. Scoperto un giro di maxi truffe tra Palermo e Milano: indagate 31 persone, 15 percepivano il reddito di cittadinanza Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Provocavano fratture e multilazioni per truffare le compagnie assicurative. Scoperto un giro di maxi truffe tra Palermo e Milano: indagate 31 persone, 15 percepivano il reddito di cittadinanza

