Finti incidenti per truffare le assicurazioni, fermata nuova banda di spaccaossa a Palermo (Di martedì 1 marzo 2022) Una nuova banda di spaccaossa è stata scoperta dalla polizia di Brancaccio a Palermo per truffare le compagnie assicurative con Finti incidenti stradali nuova banda di spaccaossa scoperta dalla polizia di Brancaccio a Palermo. Otto le persone fermate e adesso si indaga su altre 31 in diverse città d’Italia: Novara, Torino, Vercelli, Milano e Varese. Il metodo utilizzato per truffare le assicurazioni era sempre lo stesso: fingere incidenti stradali per ottenere i premi dalle assicurazioni e consegnare i soldi agli organizzatori della truffa per ricevere in cambio poche centinaia di euro. Per tutti o quasi gli incidenti ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) Unadiè stata scoperta dalla polizia di Brancaccio aperle compagnie assicurative constradalidiscoperta dalla polizia di Brancaccio a. Otto le persone fermate e adesso si indaga su altre 31 in diverse città d’Italia: Novara, Torino, Vercelli, Milano e Varese. Il metodo utilizzato perleera sempre lo stesso: fingerestradali per ottenere i premi dallee consegnare i soldi agli organizzatori della truffa per ricevere in cambio poche centinaia di euro. Per tutti o quasi gli...

Advertising

361_magazine : Una nuova banda di spaccaossa è stata scoperta dalla polizia di Brancaccio a Palermo - PalermoToday : Finti incidenti per truffare le assicurazioni, scoperta una nuova banda di spaccaossa: 8 fermati… - MeridioNews : Brancaccio, finti incidenti per frodare l'assicurazione Giro d'affari di milioni di euro per banda spaccaossa - Sicilianodoc7 : RT @DirettaSicilia: Spaccaossa e finti incidenti, 8 arresti e 23 indagati molti col reddito di cittadinanza (VIDEO) - - DirettaSicilia : Spaccaossa e finti incidenti, 8 arresti e 23 indagati molti col reddito di cittadinanza (VIDEO) -… -