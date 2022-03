Finita l’emergenza | sarebbe imperdonabile lasciare i giacimenti italiani allo Stato imprenditore

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 marzo 2022) La crisi energetica che dura da mesi, e che è letteralmente esplosa con l’invasione russa dell’Ucraina, ha fatto tornare di attualità lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi. Improvvisamente tutti ne hanno scoperto la “strategicità”. Ma cosa significa questo? Bisogna stare attenti a non passare da un estremo (la condanna senza appello dei combustibili fossili) all’altro (la loro gestione secondo logiche puramente politiche). Insomma: cerchiamo di essere razionali. L’Italia ha importantidi petrolio e gas. In gran parte sono sotto-sfruttati a causa dei vincoli legislativi, della moratoria (di fatto e di diritto) sulle nuove estrazioni e della ritrosia a riautorizzazioni anche quando ce nero i presupposti. Rinunciare a queste risorse è insensato: non solo, come stiamo purtroppo vedendo, può ...