Fingeva di somministrare i vaccini ai bambini | infermiera condannata a 8 anni e mezzo

(Di martedì 1 marzo 2022) I giudici del Tribunale di Udine hanno condannato a 8e sei mesi di reclusione Emanuela Petrillo, l’ex assistente sanitaria accusata di aver fatto finte vaccinazioni a centinaia di, sia in Friuli che in Veneto. Era stata smascherata dall’Asl di Treviso e le analisi del sangue avevano confermato che su una vasta popolazione di piccoli non c’era traccia dei. L’inchiesta si era poi estesa a Udine dove la Petrillo aveva lavorato. La pubblica accusa, sostenuta dal pm Claudia Danelon, aveva chiesto 9e sei mesi, affermando che la donna aveva agito “con sistematicità e reiterazione” in entrambe le regioni. I fatti contestati coprono un arco di tempo che va dal 2009 al 2017. L’imputata, che era assistita dall’avvocato Paolo Saladin, non si è mai presentata nell’aula del processo. Le accuse ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fingeva somministrare

Il Fatto Quotidiano

Un modo di procedere più snello e concentrato che consente anche di evitare situazioni come quella verificatesi al Palasport di Ancona dove, come noto, un infermierediil ...Insomma, l'infermiere di Falconaradivaccini nell'hub vaccinale "Paolinelli" di Ancona in cambio di denaro con l'ausilio di una rete di 'intermediari', per permettere l'...I medici traslocano al fianco degli infermieri nei box per le iniezioni: così sarà più difficile bluffare. Da marzo centri vaccinali chiusi nel pomeriggio. Nelle Marche solo 224 appuntamenti per il nu ...Insomma, l’infermiere di Falconara fingeva di somministrare vaccini nell’hub vaccinale "Paolinelli" di Ancona in cambio di denaro con l’ausilio di una rete di ‘intermediari’, per permettere l’indebito ...