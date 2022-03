FIFA e UEFA mettono al bando il calcio russo | arriva la risposta della federazione!

(Di martedì 1 marzo 2022) Con una decisione congiuntata nella giornata di ieri,hanno estromesso le squadre russe dalle competizioni internazionali e la Nazionale dagli spareggi valevoli per l’accesso al Mondiale in Qatar. LaFederrussa non si è fatta attendere: attraverso un comunicato ufficiale, la federazione ha espresso il suo punto di vista riguardo la decisione dei due organi calcistici e ha annunciato l’imminente ricorso. Artem Dzyuba, Russia,EURO 2020 IL COMUNICATO – «Riteniamo che questa decisione è una violazione di tutti gli standard e principi che regolano la competizione internazionale e sia contro l’eticasportività e del fair play. È esplicitamente discriminatorio e ha un impatto su un numero enorme di ...

Ma in realtà questo non lo vediamo: lunedìhanno escluso le nostre squadre da tutte le competizioni dopo che il CIO ha chiamato a sospendere i nostri atleti in tutti gli sport ! Oggi, l'...Ascolta la versione audio dell'articolo Russia, comunicato Federcalcio contro: "Ci discriminate, faremo ricorso". La nota ufficiale Con un comunicato la Federcalcio della Russia ha replicato ache hanno estromesso le squadre russe dalle competizioni ...Malinovskyi giovedì sera ad Atene, esibendo quella maglietta con la scritta "No war in Ukraine" dopo i due gol segnati all’Olympiacos, ha innescato una valanga che ha portato la UEFA a togliere ...I giallorossi, come Inter e Milan, e forse la Juventus, non avrebbero rispettato i parametri di .... Nell'attesa, però, la Uefa ha messo gli occhi sui bilanci dei club di mezza Europa, evidentemente c ...