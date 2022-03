Festival dello Sport, Malagò: “Bellissima avventura che ci dà risonanza internazionale” (Di martedì 1 marzo 2022) “Mi sembra ieri che abbiamo cominciato questa Bellissima avventura, il Festival dello Sport di Trento è un’iniziativa ormai consolidata, che ha una sua risonanza internazionale grazie ai meravigliosi ospiti protagonisti in questi anni”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un messaggio video trasmesso durante la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Festival dello Sport di Trento: “Sapete quanto sono vicino al Festival di Trento, naturalmente ci sarò – ha aggiunto il numero uno dello Sport italiano – Questo evento dà un valore aggiunto al mondo dello Sport italiano, ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) “Mi sembra ieri che abbiamo cominciato questa, ildi Trento è un’iniziativa ormai consolidata, che ha una suagrazie ai meravigliosi ospiti protagonisti in questi anni”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, in un messaggio video trasmesso durante la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione deldi Trento: “Sapete quanto sono vicino aldi Trento, naturalmente ci sarò – ha aggiunto il numero unoitaliano – Questo evento dà un valore aggiunto al mondoitaliano, ...

Advertising

sportface2016 : #FestivaldelloSport, #Malagò: 'Bellissima avventura che ci dà risonanza internazionale' - OdeonZ__ : DIRETTA Festival dello Sport 2022: tra poco la conferenza stampa - Gollumer : RT @prdvolley: È ufficiale: il Mondiale di pallavolo maschile 2022 non si giocherà in Russia. «La FIVB cercherà alternative per garantire… - Adorableary : RT @prdvolley: È ufficiale: il Mondiale di pallavolo maschile 2022 non si giocherà in Russia. «La FIVB cercherà alternative per garantire… - ailinon80 : RT @prdvolley: È ufficiale: il Mondiale di pallavolo maschile 2022 non si giocherà in Russia. «La FIVB cercherà alternative per garantire… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival dello Lucio Dalla: dieci anni senza un genio della canzone ...così ricercata che attingeva alle sue esperienze giovanili nel jazz (soprattutto nell'uso dello ... Da allora Ron ha intrapreso la carriera di cantautore, che l'ha portato a trionfare al Festival di ...

Luca Argentero in scena al Teatro Carlo Gesualdo Alberto Tomba , il campione olimpico che ha fermato il Festival di Sanremo con le sue vittorie. L'... Uno dei più grandi campioni della storia dello sci che ha radunato intorno alle sue gare tutta la ...

Il Festival dello Sport, verso la quinta edizione Ufficio Stampa Festival dello Sport, Malagò: “Bellissima avventura che ci dà risonanza internazionale” “Mi sembra ieri che abbiamo cominciato questa bellissima avventura, il Festival dello Sport di Trento è un’iniziativa ormai consolidata, che ha una sua risonanza internazionale grazie ai meravigliosi ...

Basket, il presidente dello Unics Kazan: “Spesi 8 milioni di rubli per il volo. Lasceremo liberi i giocatori stranieri” Dopo la decisione di sospendere la partecipazione delle squadre russe da Eurolega (CSKA Mosca, UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo) ed EuroCup (Lokomotiv Kuban), sono arrivate le prime reazioni anche ...

...così ricercata che attingeva alle sue esperienze giovanili nel jazz (soprattutto nell'uso... Da allora Ron ha intrapreso la carriera di cantautore, che l'ha portato a trionfare aldi ...Alberto Tomba , il campione olimpico che ha fermato ildi Sanremo con le sue vittorie. L'... Uno dei più grandi campioni della storiasci che ha radunato intorno alle sue gare tutta la ...“Mi sembra ieri che abbiamo cominciato questa bellissima avventura, il Festival dello Sport di Trento è un’iniziativa ormai consolidata, che ha una sua risonanza internazionale grazie ai meravigliosi ...Dopo la decisione di sospendere la partecipazione delle squadre russe da Eurolega (CSKA Mosca, UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo) ed EuroCup (Lokomotiv Kuban), sono arrivate le prime reazioni anche ...