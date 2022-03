Federico Baroni ricorda nel giorno del compleanno l’amico Michele Merlo rivivendo tutti i “Chilometri” fatti insieme – INTERVISTA

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 1 marzo 2022) Non è semplice pensare di iniziare a scrivere un articolo dopo una videocosì emozionante. Vi assicuro che in questi 10 anni ho realizzato tante interviste ma, questa volta, è stato impossibile per me preparare domande o scalette. La stessa cosa vale per chi dall’altra parte ha dialogato con me. Oggi, primo marzo, sarebbe stato (anzi, è) ildi. Il cantautore ci ha lasciati all’età di 28 anni il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. Una doccia fredda che è arrivata in uncaldo e afoso che, di colpo, ha congelato le nostre vite e i nostri ricordi. E proprio di vita si parla questa volta.ahimè non è più con noi ma la sua musica sì e… dobbiamo farne tesoro. Ecco perché oggi, ...