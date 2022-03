“Fate schifo | vergogna” Ursula Bennardo | furia dopo il ritorno a UeD | si è accorta di tutto

(Di martedì 1 marzo 2022) Nella puntata di ieri, lunedì 28 febbraio,e Sossio Aruta sono stati ospiti di Uomini e Donne. Unmesi difficili, come ha spiegato lei stessa. “Abbiamo vissuto un momento di crisi – ha risposto-.quella crisi ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali. Sossio si sta impegnando di più perché certi comportamenti non vanno più bene sopratquando si ha una famiglia”. “Quando si è fidanzati e si litiga ognuno poi torna a casa sua, mentre quando si vive insieme bisogna cercare di vivere le giornate al meglio e lui ha un carattere particolare. Però si sta ammorbidendo”. Chi non si ammorbidisce sono gli haters che hanno preso di ...

Advertising

rubio_chef : Per i bambini palestinesi invece bombe sulle scuole e missili sugli ospedali. Fate schifo mortaccivostra… - rubio_chef : Chi oggi tifa Ucraina sull’onda del topic trend facendosi bello della sua ignoranza urlando LIBERTÀ, a fine conflit… - rubio_chef : Lo schifo che me fate è riassunto qui @LiaQuartapelle @EnricoLetta @pdnetwork #RuthDureghello #DavidPuente… - MusicNews81 : @EnricoLetta Ma si dai, abbiamo okkupato tutto, Adesso inizia anche il business #Ucraina dopo quello pandemico e mi… - IsabellaPetrone : RT @ChrisFentyM: Fate schifo. Ehhh ma Putin difende la sua nazione dalla Nato, bla bla bla. Ma vaffanculo va! Se la prendono con i civili d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fate schifo

La verità, è che, più di quella concorrente imbarazzante che difendete ', è un commento. 'Tutte le cattiverie dette da Katia, invece, sono state accettate, non è vero Signorini?' , un ...Durante la notte dei vandali hanno distrutto la macchina della mamma dell'ex gieffino come gesto contro di lui, Denis si sfoga sui social raccontando l'accaduto. Un gesto davvero orribile quello che ...Ieri l'ex Dama è tornata in studio ospite con il suo Sossio, ma sui social ci sono stati solo commenti sui suoi possibili ritocchini ...L'imprenditore Ernesto Preatoni attacca Barbara Lezzi: "Che scemate mi tocca sentire, l'economia non è nella sua cultura". L'ira della senatrice: "Cafone, villano e maleducato. Si vergogni" ...