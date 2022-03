Fastweb azzera i costi della chiamate da e verso l’Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Nel tentativo di semplificare le comunicazioni verso l’Ucraina, anche Fastweb ha deciso di azzerare il costo delle chiamate da fisso e mobile verso il paese per tutti i suoi utenti: dal 26 febbraio tutti i clienti di rete fissa dell’operatore potranno effettuare chiamate sia da sia verso l’Ucraina senza alcun costo. Lo ha fatto sapere il noto operatore telefonico un comunicato inviato ai propri clienti: A seguito delle recenti notizie internazionali, per permettere la comunicazione e la vicinanza con i propri cari nonché sostenere le attività commerciali in un momento così difficile, Fastweb azzera in segno di solidarietà per tutti i propri clienti residenziali e business i costi delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 marzo 2022) Nel tentativo di semplificare le comunicazioni, ancheha deciso dire il costo delleda fisso e mobileil paese per tutti i suoi utenti: dal 26 febbraio tutti i clienti di rete fissa dell’operatore potranno effettuaresia da siasenza alcun costo. Lo ha fatto sapere il noto operatore telefonico un comunicato inviato ai propri clienti: A seguito delle recenti notizie internazionali, per permettere la comunicazione e la vicinanza con i propri cari nonché sostenere le attività commerciali in un momento così difficile,in segno di solidarietà per tutti i propri clienti residenziali e business idelle ...

Fastweb ha deciso di azzerare i costi delle chiamate da e verso l'Ucraina. 'A seguito delle recenti notizie internazionali, per permettere la comunicazione e la vicinanza con i propri cari nonché sostenere le attività commerciali in un momento così difficile, Fastweb azzera in segno di solidarietà per tutti i propri clienti residenziali e business i costi delle chiamate da rete fissa, di sms e roaming da rete mobile, da e verso l'Ucraina. Tale iniziativa ...

