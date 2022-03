Farò sesso personalmente con ogni soldato che Ucraina | la proposta indecente di Bad Kitty | roba estrema | ecco il tariffario

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Le conseguenze... spinte della guerra in. Una modella con un profilo su OnlyFans, infatti, si è impegnata a concedersi sessualmente conrusso che disobbedirà agli ordini di Vladimir Putin e si rifiuterà di invadere l'. Stiamo parlando di Bad, che sui vari siti si chiama anche Lilly Summers, la quale ha postato un paio di clamorosi tweet da quando è iniziato il conflitto. In un altro messaggio, così come riporta Dagospia che riprende il Daily Mail, ha messo nero su bianco un menù di "pratiche" a cui si presterà in base al successo della difesa militare. Dopo l'invasione di Putin, Badha scritto quanto segue: "con...