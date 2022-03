Farnesina agli italiani | lasciate Kiev

Leggi su panorama

(Di martedì 1 marzo 2022) Ore 10:20 - Il ministero degli Esteri invita i nostri connazionali ad abbandonare la capitale ucraina Mentre una lunga colonna di mezzi militari russi avanza verso la capitale ucraina, lasuggeriscerestati adi lasciarla. «Ai connazionali ancora presenti nella capitale ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare, negli orari in cui non c'è il coprifuoco. Si raccomanda la massima cautela». Lo scrive il Ministero degli Esteri, in un aggiornamento sulla sicurezza in Ucraina del sito Viaggiare Sicuri.