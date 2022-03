Fair Play Finanziario: Inter, Roma e Milan coinvolte. Trema la Juve (Di martedì 1 marzo 2022) Il Fair Play Finanziario diventa tema di attualità con l’Inter ha ricevuto la comunicazione della Uefa dell’apertura di un procedimento nei suoi confronti, per il mancato rispetto dei requisiti di pareggio. Gazzetta dello Sport però sottolinea che ci sono 30 club Interessati da altre procedure da parte della Uefa. Il mancato rispetto del Fair Play Finanziario coinvolge anche Milan e Roma, che ha già hanno ricevuto una comunicazione. Ed è probabile che a breve si accoderà anche la Juventus. Tuttavia, secondo quanto trapela, per la società rossonera non sarebbero stati rilevati scostamenti, ma si tratterebbe solamente di una procedura di prassi. La Uefa nel 2020 ha già permesso alle società di spalmare ... Leggi su napolipiu (Di martedì 1 marzo 2022) Ildiventa tema di attualità con l’ha ricevuto la comunicazione della Uefa dell’apertura di un procedimento nei suoi confronti, per il mancato rispetto dei requisiti di pareggio. Gazzetta dello Sport però sottolinea che ci sono 30 clubessati da altre procedure da parte della Uefa. Il mancato rispetto delcoinvolge anche, che ha già hanno ricevuto una comunicazione. Ed è probabile che a breve si accoderà anche lantus. Tuttavia, secondo quanto trapela, per la società rossonera non sarebbero stati rilevati scostamenti, ma si tratterebbe solamente di una procedura di prassi. La Uefa nel 2020 ha già permesso alle società di spalmare ...

