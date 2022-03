Fabri Fibra | il 18 marzo esce il nuovo album “Caos”

(Di martedì 1 marzo 2022) MILANO (ITALPRESS) – Uscirà il 18in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato cd e LP) “”, ildi.Il decimo disco di studio diarriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo“Turbe Giovanili” e 5 anni dall'ultimo disco “Fenomeno”.L'uscita deldarà l'occasione adi tornare sul palco.(ITALPRESS).

🔥L'uscita del nuovo album "CAOS" darà l'occasione a Fabri Fibra di tornare finalmente sul palco! 🔥 📣Il CAOS LIVE, FESTIVAL 2022, porterà Fabri Fibra sui palchi dei ... Il Rugby Sound Festival annuncia il terzo nome che sarà protagonista sul palco dell'Isola del Castello di Legnano. Si tratta di Fabri Fibra, atteso il 10 luglio alla kermesse musicale legnanese.