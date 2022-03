Fabio Fognini alza bandiera bianca in vista della Coppa Davis

(Di martedì 1 marzo 2022)non sarà presente a Bratislavia per la sfida ditra l’Italia ed i padroni di casaSlovacchia. L’infortunio patito a Rio de Janeiro (stiramento del polpaccio) esclude il tennista italiano dall’importante sfida. La squadra azzurra, già orfana di Matteo Berrettini, dovrà dunque affidarsi a Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, oltre a Simone Bolelli come doppista. Le parole diEcco le parole contenute nel post Instagram pubblicato dal tennista italiano: “Ciao a tutti, ci tengo a darvi un aggiornamento sulla mia condizione fisica dopo la trasferta sudamericana. Durante il match di ottavi di finale del torneo di Rio ho subìto uno stiramento del polpaccio; una volta rientrato in Italia ho fatto tutti i ...

Out Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Tibor Toth ha scelto, invece, di affidarsi ad Alex Molcan, Norbert Gombos, Filip Horansky, Filip Polasek e Igor Zelenay. Sempre in chiave azzurra, conferma al 21° posto per Lorenzo Sonego così come per Fognini al numero 38. Recupera una posizione Lorenzo Musetti, ora alla casella 57, mentre scende cinque gradini. Dopo l'eliminazione ai quarti di finale nella scorsa stagione, l'Italia proverà a fare meglio nella Coppa Davis 2022. Si comincerà questo weekend alla NTC Arena di Bratislava con il turno preliminare.