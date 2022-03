F1, scoppia il caso Haas: la Fia potrebbe escludere Mazepin (Di martedì 1 marzo 2022) In Formula 1 è esploso il caso Haas e potrebbe travolgere anche Nikita Mazepin. La guerra in Ucraina scuote la scuderia, con licenza americana ma finanziata dai russi, in particolare da Uralkali, uno dei colossi dell’industria chimica russa e main sponsor della Haas. Probabilmente tra poche ore salterà la guida di Nikita Mazepin, che il Mundo definisce “il pilota più odiato della griglia”. Suo papà Dimitry Mazepin, l‘amministratore delegato di Uralkali, mercoledì aveva appena incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Una foto che non ha certo mancato di generare imbarazzo nel boss della Haas, Gunter Steiner. Lo stesso pomeriggio alla Haas hanno iniziato a rimuovere gli adesivi del suo sponsor principale e quelli che ricordavano ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) In Formula 1 è esploso iltravolgere anche Nikita. La guerra in Ucraina scuote la scuderia, con licenza americana ma finanziata dai russi, in particolare da Uralkali, uno dei colossi dell’industria chimica russa e main sponsor della. Probabilmente tra poche ore salterà la guida di Nikita, che il Mundo definisce “il pilota più odiato della griglia”. Suo papà Dimitry, l‘amministratore delegato di Uralkali, mercoledì aveva appena incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Una foto che non ha certo mancato di generare imbarazzo nel boss della, Gunter Steiner. Lo stesso pomeriggio allahanno iniziato a rimuovere gli adesivi del suo sponsor principale e quelli che ricordavano ...

