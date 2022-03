Ex Ilva, Acciaierie d’Italia chiede la Cigs per tremila dipendenti. Palombella (Uilm): “Non firmiamo, non saremo complici del disastro” (Di martedì 1 marzo 2022) Nuova cassa integrazione straordinaria per tremila dipendenti di Acciaierie d’Italia. L’azienda che gestisce gli stabilimenti ex Ilva ha comunicato martedì l’avvio della procedura alle organizzazioni sindacali di categoria. Il piano prevede il ricorso all’ammortizzatore sociale per 2.500 lavoratori dello stabilimento di Taranto e altri 500 tra divisi gli altri sette siti del gruppo (di cui 250 a Genova). Alla base della richiesta, si legge nella comunicazione, “le ragioni tecniche ed economico-produttive connesse alla realizzazione degli interventi ambientali e alla attuazione del piano di riorganizzazione“, che porteranno l’azienda ad adeguare “la forza lavoro ai volumi produttivi che allo stato (…) possono attestarsi, nelle condizioni massime di esercizio, a circa sei milioni di tonnellate di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Nuova cassa integrazione straordinaria perdi. L’azienda che gestisce gli stabilimenti exha comunicato martedì l’avvio della procedura alle organizzazioni sindacali di categoria. Il piano prevede il ricorso all’ammortizzatore sociale per 2.500 lavoratori dello stabilimento di Taranto e altri 500 tra divisi gli altri sette siti del gruppo (di cui 250 a Genova). Alla base della richiesta, si legge nella comunicazione, “le ragioni tecniche ed economico-produttive connesse alla realizzazione degli interventi ambientali e alla attuazione del piano di riorganizzazione“, che porteranno l’azienda ad adeguare “la forza lavoro ai volumi produttivi che allo stato (…) possono attestarsi, nelle condizioni massime di esercizio, a circa sei milioni di tonnellate di ...

Advertising

fattoquotidiano : Ex Ilva, Acciaierie d’Italia chiede la Cigs per tremila dipendenti. Palombella (Uilm): “Non firmiamo, non saremo co… - guardaboschi : @PubblicoDebito @MinutemanItaly @agambella Eeeh... potrebbe essere. O magari per togliere all'Ucraina metà della su… - PaoloBricco : RT @PaoloBricco: Da leggere su @ilsussidiario la acuta e informata analisi di Andrea Piombi e Federico Taranto sul mistero della finanza di… - uolller : RT @ardigiorgio: A giorni partirà da acciaierie d’Italia la richiesta di cassa integrazione straordinaria di 12 mesi per 3500 addetti,finor… - M_Siniscalchi : RT @ardigiorgio: A giorni partirà da acciaierie d’Italia la richiesta di cassa integrazione straordinaria di 12 mesi per 3500 addetti,finor… -