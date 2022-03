Europei Giovanili di scherma | l’Italia Under 20 non tirerà negli incontri con la Russia

(Di martedì 1 marzo 2022) Novi Sad – Le Nazionali italiane impegnate ai CampionatiGiovani e Cadetti di Novi Sad 2022, dove oggi sono in programma tre gare a squadre20, non tireranno contro la. La decisione presa dalla Federazione Italiana, e condivisa con il Coni, scaturisce dalla ferma volontà di lanciare un forte messaggio di condanna rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina. “Visto il silenzio della Fie nel recepire l’indicazione del Comitato Olimpico Internazionale, circa l’esclusione delladalle competizioni,ha deciso che non presenterà le nostre squadre in pedanacon la Nazionale Russa”, ha detto il Presidente della Federazione Italiana, Paolo Azzi. Oggi nella rassegna continentale ...

Advertising

NicolaMarconi : Le nuove date dei Campionati Europei Giovanili sono state annunciate! - TuffiBlog : NewSplash: rinviati a fine luglio gli Europei giovanili di tuffi - Massimo60386626 : RT @FIBSpress: Al via anche il programma di avvicinamento agli Europei Giovanili di @Baseball5 . Squadra affidata al confermato Maurizio Ba… - FIBSpress : Al via anche il programma di avvicinamento agli Europei Giovanili di @Baseball5 . Squadra affidata al confermato Maurizio Balla - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Europei Giovanili 2022, i calendari delle nostre Nazionali -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Giovanili

Corriere Romagna

... la 'casa digitale' creata dal Dipartimento per le Politichee il Servizio Civile ...Chi può richiederla La Carta Giovani Nazionale (CGN) può essere utilizzata dai giovani italiani ed......iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politichee ... residenti in Italia : devono essere cittadini italiani o. Lo strumento sarà valido fino ai ...Tantissimi atleti del Frascati Scherma sono stati impegnati in prove nazionali e internazionali nel week-end. Ai campionati europei Giovani in corso di ...Le Nazionali italiane impegnate ai Campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad 2022, dove oggi sono in programma tre gare a squadre Under 20, non tireranno contro la Russia. La decisione presa ...