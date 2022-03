ETF e fondi comuni: quale è il peso della Russia? Il caso di Invesco Emerging European Fund (Di martedì 1 marzo 2022) L’invasione dell’Ucraina e l’introduzione di forti sanzioni contro Mosca da parte dell’Occidente ha determinato il crollo del Rublo e della borsa di Mosca. In risposta, la Russia ha deciso di chiudere il mercato azionario introducendo anche pesantissime limitazioni su prelievi e trasferimenti monetari all’estero. Con le azioni congelate, l’index provider MSCI non esclude di rimuovere i titoli russi dai suoi indici internazionali e addirittura di chiudere del tutto MSCI Russia. La mossa del provider è per noi l’occasione per fare il punto su quale sia il peso attuale della Russia su ETF e fondi comuni. Per avere una visuale completa, nell’articolo analizzeremo anche il peso russo sulle obbligazioni. Obiettivo è ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 1 marzo 2022) L’invasione dell’Ucraina e l’introduzione di forti sanzioni contro Mosca da parte dell’Occidente ha determinato il crollo del Rublo eborsa di Mosca. In risposta, laha deciso di chiudere il mercato azionario introducendo anche pesantissime limitazioni su prelievi e trasferimenti monetari all’estero. Con le azioni congelate, l’index provider MSCI non esclude di rimuovere i titoli russi dai suoi indici internazionali e addirittura di chiudere del tutto MSCI. La mossa del provider è per noi l’occasione per fare il punto susia ilattualesu ETF e. Per avere una visuale completa, nell’articolo analizzeremo anche ilrusso sulle obbligazioni. Obiettivo è ...

