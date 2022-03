Eterno Palacio, il Brescia rimonta il Perugia e va in testa. Pari tra Benevento e Cremonese (Di martedì 1 marzo 2022) Cambio della guardia in vetta alla classifica: sale il Brescia, 2 - 1 in casa con il Perugia, e scende la Cremonese, fermata sull'1 - 1 dal Benevento. Inzaghi primo a 51 punti. Alla Ternana basta un ... Leggi su gazzetta (Di martedì 1 marzo 2022) Cambio della guardia in vetta alla classifica: sale il, 2 - 1 in casa con il, e scende la, fermata sull'1 - 1 dal. Inzaghi primo a 51 punti. Alla Ternana basta un ...

Advertising

OdeonZ__ : Eterno Palacio, il Brescia rimonta il Perugia e va in testa. Pari tra Benevento e Cremonese… - sportli26181512 : Eterno Palacio, il Brescia rimonta il Perugia e va in testa. Pari tra Benevento e Cremonese: Eterno Palacio, il Bre… - Gazzetta_it : Eterno Palacio; Brescia in testa. Tutto sulla giornata in #SerieB - Edorsi53 : In dieci per più di 50 minuti, il #Perugia subisce la seconda sconfitta consecutiva (è la seconda in trasferta). In… - Mariana45319158 : RT @GoalItalia: Inossidabile Rodrigo Palacio: a 40 anni decide #BresciaAscoli con una doppietta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Eterno Palacio Eterno Palacio, il Brescia rimonta il Perugia e va in testa. Pari tra Benevento e Cremonese Cross di Palacio dalla sinistra, sponda di testa di Bajic, tap in dell'ex Genoa. Un gol alla Pippo Inzaghi, il primo con il Brescia. Il 2 - 1, invece, lo segna il quarantenne Palacio… su ...

Palacio e Bianchi, il Brescia batte il Perugia e torna in testa Eterno Palacio, fantastico Bianchi . Il primo segna il gol decisivo, il secondo realizza la rete del pari e sforna l'assist di tacco per Rodrigo. Il Brescia vince 2 - 1 contro il Perugia al Rigamonti. ...

Eterno Palacio: prestazione super e doppietta contro l'Ascoli per portare il Brescia in vetta TUTTO mercato WEB Cross didalla sinistra, sponda di testa di Bajic, tap in dell'ex Genoa. Un gol alla Pippo Inzaghi, il primo con il Brescia. Il 2 - 1, invece, lo segna il quarantenne… su ..., fantastico Bianchi . Il primo segna il gol decisivo, il secondo realizza la rete del pari e sforna l'assist di tacco per Rodrigo. Il Brescia vince 2 - 1 contro il Perugia al Rigamonti. ...