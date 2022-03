Esenzione vaccinale, cambiano le regole: dal 1° marzo serve il certificato digitale, ecco come ottenerlo (Di martedì 1 marzo 2022) Esenzione vaccinale, da marzo sono entrate in vigore le nuove regole per tutti i possessori di Esenzione vaccinale in formato cartaceo, valida fino a febbraio. Tutti coloro che non si possono sottoporre al vaccino e sono esentati dalla campagna vaccinale con apposito certificato entrato in vigore ad Agosto 2021, dovranno ora convertirlo in formato digitale. Lo rende noto il Ministero della Salute, con un’apposito comunicato, in cui specifica che, se fino alla fine di febbraio era possibile esibirlo cartaceo, adesso dovrà avere un QR code come il Green Pass. Viene precisato che la certificazione di Esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 digitale non è una Certificazione verde ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022), dasono entrate in vigore le nuoveper tutti i possessori diin formato cartaceo, valida fino a febbraio. Tutti coloro che non si possono sottoporre al vaccino e sono esentati dalla campagnacon appositoentrato in vigore ad Agosto 2021, dovranno ora convertirlo in formato. Lo rende noto il Ministero della Salute, con un’apposito comunicato, in cui specifica che, se fino alla fine di febbraio era possibile esibirlo cartaceo, adesso dovrà avere un QR codeil Green Pass. Viene precisato che la certificazione didalla vaccinazione anti COVID-19non è una Certificazione verde ...

